“Eindelijk opendeur”: bijna 300 organisaties tonen een blik achter de schermen in de zorg

Voor het eerst in twee jaar tijd openen honderden organisaties, van ziekenhuizen en woonzorgcentra tot thuiszorgwinkels en innovatieve bedrijven, hun deuren voor het publiek. Na een afgelaste editie in 2020 en een online editie in 2021 is de zorgsector er klaar voor om mensen een blikje achter de schermen te gunnen. Geïnteresseerden zijn zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur welkom bij de meer dan 200 organisaties.

De zondag is de afsluiter van de Week van de Zorg, die dit jaar speciaal licht wierp op het thema ‘preventie’. Met ‘zorgbabbels’, een online talkshow die deze week te bekijken was, werd het thema afgelopen week in de kijker gezet met onderwerpen als hersengezondheid, piekeren en gezond werden.

De sector wil van de dag ook gebruik maken om hun beroep in de kijker te zetten en mensen warm te maken voor een functie in de zorg. Op verschillende plekken worden workshops, tentoonstellingen en rondleidingen georganiseerd om nieuwe medewerkers en vrijwilligers aan te trekken.