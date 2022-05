Hooligans ontsieren bekerfinale vrouwen: vier agenten, twee politiehonden en één fan gewond

De bekerfinale damesvoetbal tussen Standard en Anderlecht in het stadion van KV Mechelen is zaterdagavond ontsierd door incidenten. Daarbij raakten een supporter van Standard, vier politie-inspecteurs en twee politiehonden gewond.

Anderlecht won zaterdag in het AFAS Stadion in Mechelen voor de elfde keer in haar clubgeschiedenis de Beker van België in het vrouwenvoetbal. De Brusselse vrouwen haalden het met 3-0 van Standard Luik.

Volgens de politie Mechelen-Willebroek politie zakten 950 Anderlecht-fans en 600 Standard-supporters af naar Mechelen. Onder hen ook 80 supporters van de harde kern van Standard, die de verplaatsing uit Luik met de trein deden. De politie begeleidde hen vanuit het station Nekkerspoel naar het stadion.

“Toen was al duidelijk dat velen van hen in het bezit waren van vuurwerk. Wanneer een van hen, na het aantreffen van vuurwerk, apart werd genomen voor een grondige controle riep hij zijn kompanen op om hem te komen ontzetten. Onze collega’s werden hierbij aangevallen en moesten pepperspray gebruiken”, zegt Dirk Van de Sande, de woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek.

Oorsuizingen

Tijdens de wedstrijd bekogelden de ultra’s de politie met voetzoekers. Hierbij raakten twee hondengeleiders en hun hond gekwetst. De inspecteurs hebben last van oorsuizingen, terwijl hun honden getraumatiseerd zijn. Bij andere opstootjes liepen nog eens twee collega’s een hoofdwonde en kneuzingen op.

“Een supporter die in het bezit was van cocaïne en cannabis werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat. Voor het veelvuldig gebruik van vuurwerk in de tribune zullen de camerabeelden bekeken worden om de daders de identificeren, te verbaliseren en te vervolgen”, legt de Eerste Hoofdinspecteur uit.

Vlak voor het einde van de wedstrijd viel een Standard-supporter vanuit de boventribune naar beneden. Zijn val werd gebroken door een reclamedoek van de voetbalbond, dat in de ondergelegen tribune gespannen was. De supporter is overgebracht naar het ziekenhuis.

In het stadion zelf zijn in de tribune ook nog vernielingen aangebracht aan de toiletten.