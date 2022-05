Fietser zwaargewond in Moeskroen

Een autobestuurder is zondagochtend in Dottenijs, een deelgemeente van Moeskroen, ingereden op de gevel van een huis en heeft daarna ook een fietser aangereden. Die werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De bewoners van het huis moesten geëvacueerd worden omdat de gevel door de klap op instorten staat. Dat meldt de brandweer.