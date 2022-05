Stembureaus open in Noordrijn-Westfalen voor deelstaatverkiezingen

Tijdens een verkiezingsevenement in Keulen kwam bondskanselier Olaf Scholz sociaaldemocraat Thomas Kutschaty bijstaan — © AFP

In Noordrijn-Westfalen zijn zondag de deelstaatverkiezingen begonnen. De stembureaus zijn open sinds 8 uur. Meer dan 13 miljoen kiesgerechtigden worden in de dichtst bevolkte deelstaat van Duitsland in het stemlokaal verwacht.