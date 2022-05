Opsporingsbericht verspreid voor 14-jarige jongen: wie heeft Karol Latowski uit Wingene gezien?

De veertienjarige Karol verliet afgelopen donderdag rond 8.20 uur zijn woonplaats in de Hille in Wingene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. “Hij verplaatst zich met een blauwe mountainbike van het merk GT”, zo blijkt uit het opsporingsbericht. “Hij droeg een rood-zwarte helm.”

Karol is 1,70 meter lang en atletisch gebouwd. Hij heeft kort donker haar en bruine ogen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een camouflagebroek, een zwarte sweater en zwarte sportschoenen van het merk Adidas. Hij had een rugzak met legerprint bij zich.

Aan Karol wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om zijn naasten gerust te stellen. Heb jij de jongen gezien of zijn fiets of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via mail opsporingen@police.belgium.eu. Je kan ook getuigen via op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000.