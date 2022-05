RECONSTRUCTIE. Jürgen Conings: de waanzinnige klopjacht op een dode extremist

Jürgen Conings zette mijn zijn wapendiefstal, afscheidsbrieven en profiel het hele land een maand in rep en roer. — © rr

Er was eens een extremistische Limburgse militair die het plan opvatte om ’s lands bekendste viroloog, Marc Van Ranst, om te brengen. Exact een jaar geleden, in volle coronacrisis, bleek dit geen fictie maar bittere ernst. Een maand lang werd met man en macht gejaagd op Jürgen Conings, terwijl Van Ranst met zijn gezin in een safehouse moest onderduiken. Een reconstructie van een waanzinnige klopjacht op een dolgedraaide militair die al die tijd dood bleek.