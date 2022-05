Sportsector komt met alternatief voor verbod gokreclame

Van Quickenborne heeft een Koninklijk Besluit klaar waarmee hij de gokreclame in ons land serieus aan banden wil leggen. Op tv en radio zou het niet meer mogen, net als op websites, sociale media, affiches en in kranten en tijdschriften. Ook sportsponsoring door gokbedrijven gaat op de schop, als het van Van Quickenborne afhangt. Tegen eind 2024 moeten alle gokmerken van de voetbaltruitjes verdwenen zijn.

De plannen van de minister kunnen op de steun van de andere meerderheidspartijen rekenen, met uitzondering van de Franstalige liberale zusterpartij MR. Daarom werd het idee vrijdag besproken op het kernkabinet. Volgens MR werd daar afgesproken dat het project wordt herwerkt, maar die lezing van de feiten wordt dan weer ontkend door andere partijen.

De sportclubs komen intussen met een eigen voorstel. Parys had overleg met zijn collega’s van de liga’s voor basketbal, volleybal en wielrennen. Zij zien geen brood in een verbod, maar zijn wel bereid om maatregelen te nemen, zodat er geen reclame gericht wordt op jongeren, er geen enkele ‘call to action’ in de reclame wordt verwerkt en er een doelgroepenbeleid wordt uitgewerkt voor bijvoorbeeld problematische gokkers.

“We zijn bereid om strenge maatregelen uit te werken, ook als die in de inkomsten snijden”, zegt Parys. Als voorbeeld geeft hij onder meer dat elke uiting van reclame zou worden voorgelegd aan de kansspelcommissie of dat er niet langer zou kunnen worden gegokt op fases in wedstrijden.

Als er een totaalverbod op gokreclame zou komen, stijgt het risico dat spelers hun toevlucht nemen tot illegale sites, is de redenering. Daar bestaat het risico dat ook minderjarigen of mensen die op de zwarte lijst staan, deelnemen.

De vier sporttakken zijn bereid om hun initiatieven in een wet te laten gieten die dan op de volledige sportsector van toepassing zou zijn.