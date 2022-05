Pol (79) kocht speciaal nieuwe wagen van 35.000 euro om patiënten naar ziekenhuis te kunnen voeren, maar nu blijkt die investering ‘overbodig’

Jette/Merchtem/Wemmel

De toegangsweg naar het UZ Brussel via de Dikke-Beuklaan valt niet langer onder de lage-emissiezone (LEZ) en daar zijn patiënten uit de Rand heel blij om. Alleen hebben velen inmiddels hun oude dieselwagen vervangen. Eén van hen is Paul Van Den Eynde, vrijwilliger bij de Mindermobielencentrale. “Ik had met mijn oude wagen nog heel mijn leven kunnen rijden.”