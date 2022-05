Klaargestoomd voor de strijd, maar match zit er al op: Clinton Mata na 25 minuten naar de kant

Er werd al sinds woensdagavond mist gespuid over de beschikbaarheid van Clinton Mata. De verdediger had dit seizoen nog maar amper wedstrijden gemist, maar moest woensdag tegen Union geblesseerd het veld verlaten. Het was lang onduidelijk of hij klaar zou geraken voor de wedstrijd tegen Antwerp. Zaterdag bleek hij in de selectie te zitten en hij stond ook redelijk verrassend in de basisploeg. Maar al snel werd duidelijk dat hij niet helemaal zichzelf was. Bij de 1-0 voor Antwerp verloor hij een duel dat hij anders niet verliest. Even later liet hij zich vervangen door Jack Hendry.

© Photo News