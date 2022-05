Jongetje (2) overleden na trap van paard in manege Lier

Een jongetje van 2,5 jaar kreeg zaterdagavond omstreeks 22u een trap van een paard in een manège op de Hagenbroeksesteenweg in Lier. Het slachtoffertje overleed enkele uren later in het ziekenhuis. “Alles wijst in de richting van een bijzonder tragisch ongeval”, meldt het parket.

“Het kind is even aan de aandacht van de ouders ontsnapt”, zegt parketwoordvoerder Lieselotte Claessens. “Hij is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij enkele uren later is overleden.”

