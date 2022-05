Door Russische troepen achtergelaten legerhond leert nu commando’s in het Oekraïens

Een hond die door het Russische leger in Mykolajiv werd achtergelaten, leert nu commando’s opvolgen in het Oekraïens. Oekraïense soldaten ontfermen zich nu over Max, een Belgische herder die naar verluidt “erg lief” is.

Het dier kwam in het heetst van de strijd terecht. Hij verbleef op een Russische militaire basis in de regio rond Mykolajiv, in het zuiden van Oekraïne. Toen de Oekraïense troepen de streek weer onder controle kregen, vernielden ze ook de basis. Maar toen de Russen vertrokken, vergaten ze hun hond. Het dier zwierf alleen door de straten tot een buurman hem in huis nam.

Die gaf hem uiteindelijk aan het 19de regiment van de Nationale Garde van Oekraïne, die hem de naam Max gaven en hem onder hun hoede namen. “Hij is heel intelligent en erg lief”, zegt een soldaat met bijnaam Riddick aan Euromaidan Press. In het Russisch kan hij al basisbevelen opvolgen, maar nu proberen de soldaten hem ook Oekraïens aan te leren.

De hond is zo’n drie jaar oud en in zeer goede fysieke gezondheid. “Vanaf nu zal Max Oekraïne verdedigen en leren om eens in Russische konten te bijten.”