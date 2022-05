“Drie titels op rij kan alleen met echte winnaars, proficiat Verhaeghe-Mannaert”

Drie keer op rij kampioen. Het begint een gewoonte te worden. Maar vergis u niet: het maakt het er niet makkelijker op, integendeel. Dat was er dit seizoen regelmatig aan te zien. Zelfs op Antwerp waar de wedstrijd typerend was voor deze voetbaljaargang: moeilijke momenten maar alsnog de kracht vinden om te winnen. Club Brugge is meer dan ooit een club van winnaars, ook als het wat minder gaat. Op die manier die achttiende titel opnieuw binnenhalen, maakt de euforie er alleen maar groter om.