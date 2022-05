REACTIES. Hans Vanaken: “We komen in de geschiedenis”, Jack Hendry belooft een stevig feestje

“Het voelt goed om kampioen te zijn” sprak doelpuntenmaker Jack Hendry. ”Ik werd reeds een paar jaar geleden kampioen in Schotland. Natuurlijk voelt het goed om te scoren. De laatste maanden waren niet de makkelijkste voor mij. Dat hoort bij voetbal en ik heb eruit geleerd, maar hopelijk gebeurt het niet opnieuw.”

“Ik been heel gelukkig voor het team. Wat Schotten zoal drinken om iets te vieren? Heel veel (lacht). We gaan vanavond zeker wat drinken en een stevig feestje bouwen.”

Vanaken: “We komen in de geschiedenis”

“Dit is een mooi rijtje waarin ik beland. De ontlading is groot, geen geweldige match, maar we waren nooit echt in paniek. Ik had vooraf wel niet gedacht dat we het konden afmaken in match 5. Ik was ervan overtuigd dat we zes matchen zouden nodig hebben.”

“We stonden terecht achter bij de pauze. In de tweede helft was het door de penalty dat de match keerde. Ik nam gewoon mijn verantwoordelijkheid op dat moment. Het maakt niet uit, als je thuis kan vieren is dat misschien leuker, hier kan het niet te uitbundig met de 800 fans, hopelijk vinden ze de weg naar Brugge om daar deftig te feesten. We komen in de geschiedenis met drie titels op rij, ik zou er graag vier van maken volgend jaar.

Vormer: “Ik heb mijn aandeel toch gehad”

“Het was weer een topseizoen”, aldus Ruud Vormer in zijn gekende stijl. “Natuurlijk hebben we mindere matchen gespeeld maar toch is het iets heel speciaal als we kampioen spelen. Voor ons is dit nu de vijfde.”

Vormer ging ook in op zijn bankzittersstatuut: “Schreuder en ik hebben gebabbeld, het is gewoon abrupt snel gegaan, ik heb m’n aandeel uiteindelijk toch gehad. Maar het belangrijkste is dat we alles samen doen en dat we de titel hebben behaald. Ik heb nog een jaar, ik zit hier goed, ik mag niet klagen.” Vanaken vulde aan: “We weten dat Ruud erg belangrijk is voor ons. Wat hij al bewezen heeft. Toch nog rond de 2000 minuten gespeeld dit seizoen. Hij heeft ook steeds de jongens aangemoedigd. Het is niet makkelijk om naar de bank te verhuizen, hij heeft klappen te verwerken gekregen, maar hij is er toch blijven staan. Alleen maar respect voor hem.”

Charles De Ketelaere: “Grote ontlading”

“Als je van zo ver achter komt, dan is het sowieso een grote ontlading. Je werkt er een heel seizoen voor, dus dat is mooi. We wisten dat Antwerp nog iets ging tonen, ze waren dan ook erg gretig en zaten overal kort op in de eerste helft. Na de pauze maken we drie goals. In de tweede helft kunnen we de ruimtes altijd meer benutten en zijn we misschien fysiek wel iets sterker dan andere teams. Je zag dat bijvoorbeeld ook tegen Union. Je ziet dat je iets meer hebt dan de tegenstander en dat geeft een extra boost. In zo’n match als deze draait het gewoon om één ding: winnen”, gaf een glunderende De Ketelaere toe. “Op het einde van de rit telt gewoon wie er bovenaan staat. Al moeten we natuurlijk wel bekennen dat Union sterk gespeeld heeft. Ik laat alles gewoon nu op me afkomen en ga vieren met de supporters.”

Op de vraag waar we De Ketelaere volgend seizoen zien, kon hij nog niet veel kwijt. “Voorlopig blijf ik bij Club Brugge, ik zie wel wat er komt. Ik ben nog jong, dus ik wil vooral een goede keuze maken voor de toekomst”, aldus Charles De Ketelaere.

Alfred Schreuder: “Het is maar voetbal, zei ik bij de rust”

“Of ik superblij ben? Ik spreek altijd over ‘wij’”, zei trainer Alfred Schreuder na de match. “De medische staf, de fysieke staf en alle mensen eromheen maken deze club.” Bij Club Brugge was hij wel, in tegenstelling tot bij zijn meest recente opdrachten als assistent, opnieuw eindverantwoordelijke. “Het is zeker ook dat je als hoofdcoach een ander soort stress ervaart, dat voel je ook. Vanaf het begin hadden wij heel veel achterstand, twaalf punten zelfs. Dat we dan toch kampioen worden is prachtig.”

“Natuurlijk voelde ik stress. Maar er zijn dingen in het leven die veel erger of zwaarder zijn dan het voetbal”, verwees de Nederlander naar zijn aan een hersentumor overleden dochtertje. “Je moet gewoon vertrouwen op de kwaliteiten die je hebt als mens. Dat is belangrijker dan de kwaliteiten die je hebt als trainer. Ik heb moeilijke keuzes moeten maken dit seizoen en probeer naast vakman ook mens te zijn. Als je iemand eruit moet zetten omdat dat het beste is voor de club, kan dat als mens nog altijd heel pijnlijk zijn. Dat probeer ik ze wel uit te leggen.”

“Ik ben blij en trots, al hoefde ik me niet persoonlijk te bewijzen. Ik wil vooral samenwerken met mensen en voor iedereen een verbinder zijn, die ook durft loslaten als er vertrouwen is in de groep. Vandaag speelden we een zwakke eerste helft, maar heb ik in de rust ook gezegd: gooi die schroom van je af, het is maar voetbal. Ga je wat hoger aanbieden, durf meer. Of ik tevreden ben over mijn passage bij Club Brugge? Jazeker.”