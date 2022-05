Faris Haroun gaat strijdend ten onder met Antwerp: “We hebben er alles aan gedaan, maar als topploeg kunnen we hier niet blij mee zijn”

Met hart en ziel streed Antwerp in eigen huis voor een eerste overwinning in de Champions play-offs, maar ondanks een sterke eerste helft ging de Great Old toch ten onder tegen Club Brugge. Kapitein Faris Haroun verbeet achteraf de ontgoocheling. “Dit gaat toch blijven hangen.”

“We weten dat we een mindere Play-off 1 spelen, maar we hebben er vandaag alles aan gedaan om de drie punten thuis te houden”, aldus een teleurgestelde kapitein. “Het is spijtig dat we in de eerste helft niet de 2-0 konden maken, want dan is het een andere wedstrijd. In de tweede helft komt dan die penalty en daarna begon Club er terug in te geloven. De twee stilstaande fases hebben ons dan helemaal genekt.”

Antwerp deed er alles aan om Club Brugge niet op de eigen Bosuil laten vieren, maar uiteindelijk beet het toch in het zand. “Het klopt dat we vandaag alles gegeven hebben, maar als topploeg kunnen we niet blij zijn met alleen maar goed te presteren. Dit gaat toch blijven hangen. We hebben er echter alles aan gedaan om de titel van Club hier te voorkomen”, aldus Haroun.