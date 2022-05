PREMIER LEAGUE. Man City lijdt puntenverlies na late penaltymisser, Tottenham stoot Arsenal (voorlopig) van Champions League-plaats

© Action Images via Reuters

Manchester City heeft zondagnamiddag nagelaten om verder afstand te nemen van Liverpool in de titelstrijd. De Citezens bogen een 2-0 achterstand nog wel om tot een 2-2 gelijkspel, maar Mahrez miste in de slotfase nog een strafschop. Tottenham deed dan weer een goede zaak in de strijd om de Champions League-tickets.

Manchester City keek bij de rust in de wedstrijd tegen West Ham, zelf nog in de strijd voor een Europees ticket, tegen een dubbele achterstand aan. Jarrod Bowen was met een tweeklapper boosdoener van dienst. City leek wel net als in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid verlamd door de stress.

Na de pauze kwam City, met Kevin de Bruyne de hele wedstrijd tussen de lijnen, gelukkig beter voor de dag. Jack Grealish tekende al snel voor de aansluitingstreffer en bracht City zo weer in de wedstrijd.

Voor de gelijkmaker had City wel de hulp van West Ham nodig, waar Coufal zijn eigen doelman verschalkte: 2-2 met nog twintig minuten te spelen. De mannen van Pep Guardiola kregen ook nog dé mogelijkheid om de drie punten mee naar Manchester te nemen, maar Riyad Mahrez faalde vanop de stip.

Ondanks het gelijkspel hebben De Bruyne en co hun lot wel nog steeds in eigen handen. Hun voorsprong op Liverpool bedraagt nog vier punten.

Tottenham doet een zaakje

Tottenham heeft met 1-0 gewonnen van staartploeg Burnley. De Spurs wippen daardoor (voorlopig) over Arsenal naar de vierde plaats, die recht geeft op het laatste ticket voor de Champions League. Harry Kane maakte in de achtste minuut van de toegevoegde tijd in de eerste helft de enige goal vanop de stip.

Tottenham telt met nog een speeldag te gaan 68 punten, twee meer dan Arsenal. De Gunners, met Albert Sambi Lokonga in de rangen, gaan maandagavond op bezoek bij Newcastle. Burnley blijft als zeventiende net boven de degradatiezone staan maar telt evenveel punten (34) als nummer achttien Leeds.

Trossard speelt gelijk

Leandro Trossard speelde met Brighton & Hove Albion gelijk op het veld van Leeds United (1-1). Leeds blijft hiermee in degradatienood. Danny Welbeck maakte het openingsdoelpunt van de wedstrijd. De Nederlander Pascal Struijk maakte de gelijkmaker in de extra tijd. Leandro Trossard werd drie minuten voor tijd gewisseld. Brighton blijft in de stand hangen net onder de plaatsen die recht geven op een Europees ticket. Leeds klimt voorlopig naar de veilige zeventiende plaats, met een puntje voorsprong op Burnley dat op de eerste degradatieplaats staat.

Leicester deelt pak slaag uit

Leicester City kwam op bezoek bij het al gedegradeerde Watford al snel op achterstand. Met doelpunten van James Madison, Jamie Vardy (2 stuks) en Harvey Barnes (2 stuks) toonde Leicester vervolgens dat ze een klasse hoger spelen. Het werd zo uiteindelijk 1-5. Timothy Castagne en Youri Tielemans speelden de volle 90 minuten. Tielemans kreeg geel en gaf de assist voor het eerste Leicester-doelpunt. Leicester blijft wel in de middenmoot bengelen.

In diezelfde middenmoot viel Christian Benteke een kwartier voor tijd in tijdens het duel tussen Aston Villa en Crystal Palace. Ollie Watkins bracht Aston Villa op voorsprong, Jeffrey Schlupp zorgde voor de gelijkmaker bij het team onder leiding van Patrick Vieira. Aston Villa blijft zo ongewijzigd in het spoor van Crystal Palace.

Wolverhampton Wanders en Norwich speelden ten slotte 1-1 gelijk. Teemu Pukki opende de score voor Norwich op het halfuur, Rayan Aït-Nouri kon in de tweede helft tegenprikken. Leander Dendoncker bleef de hele match op de bank. Wolverhampton komt als achtste niet meer in aanmerking voor Europees voetbal, terwijl Norwich zich opmaakt voor degradatie.