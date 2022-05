Antwerpspelers hekelen discutabele beslissingen van scheidsrechter Lawrence Visser: “Het was een schande, hij zou hier nooit meer mogen fluiten”

Na het verlies tegen Club Brugge was scheidsrechter Lawrence Visser de gebeten hond in het Antwerpkamp. “Visser was héél zwak, dat mag gezegd worden”, gaf Radja Nainggolan als eerste zijn kijk op de wedstrijdleiding.

“Voor de rust moest Mechele rood krijgen in het duel met Frey. En als je in de tweede helft geen fout (van Almeida, red.) op Lang fluit, dan moet je hem een tweede gele kaart geven voor een schwalbe”, ging Nainggolan verder.

“Visser heeft er een bangelijke partij opzitten”, hield Ritchie De Laet zich nog even in, om vervolgens zijn ongenoegen de vrije loop te laten. “Het trok op niets. Of je nu beweegt, ademt of je eerste fout maakt, als je iets rood aan hebt, slik je bij Visser gegarandeerd geel”, aldus De Laet die eveneens op de bon ging voor een opzichtelijke overtreding op De Ketelaere. “Visser floot in de nacompetitie twee keer een wedstrijd van Club Brugge. Zo word je kampioen, hé.”

“Of dat dan het verschil maakte in de titelstrijd? Neen, over een heel seizoen bekeken natuurlijk niet”, herpakte De Laet zich. “Maar vandaag lag het er weer vingerdik op. Het was gewoon een schande. Visser zou hier nooit meer mogen fluiten.”