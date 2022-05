Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe mag na moeilijk seizoen toch vieren: “Dit bewijst hoe sterk wij zijn”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe heeft zondagmiddag na een derde titel op rij voor blauw-zwart voor het eerst sinds lang nog eens gesproken. De sterke man van de Bruggelingen verklaarde voor de camera’s van Eleven Sports het succes van Club aan de hand van de professionele werking van “het instituut, want dat zijn we geworden”.

“Ik ben absoluut blij voor iedereen die deel uitmaakt van Club Brugge. Ik doel daarbij op alle 170 mensen die met passie en goesting voor ons werk, van het kuisteam tot de kok. Daar zitten veel mensen bij die niet bekend zijn maar wel een essentieel onderdeel uitmaken van onze club. Club Brugge is een instituut geworden met een sterke backbone van professionaliteit”, stak Verhaeghe van wal na de achttiende titel van Club Brugge.

“Het is een moeilijk seizoen geweest, met ook een heel moeilijke groep in de Champions League”, dacht de projectontwikkelaar terug aan een loting met Manchester City, PSG en RB Leipzig. “Maar je moet er gewoon tegen spelen, natuurlijk. We haalden vier punten en hadden misschien meer kunnen halen. In de beker botsen we op een beter Gent dat de beker uiteindelijk ook wint. Maar de play-offs, daar hebben we ervaring mee en die hebben we heel goed en professioneel voorbereid. Wij kunnen op veel dingen terugvallen, dat heeft vandaag wel bewezen. Terwijl alle druk bij ons lag en iedereen tegen ons was, zie je dat Club heel sterk is.”

Het ‘rijke’ Union

Verhaeghe zei ook gecharmeerd te zijn door het voetbal van Union. “Maar Union, da’s eigenlijk Brighton. Ik ben ook actief in de zakenwereld en zij hebben veel meer middelen dan wij. Die Premier League-club gebruikt Union met een bepaald doel in een groter verhaal.”

De voorzitter van Club Brugge zag in de titel van blauw-zwart ook goed nieuws voor het vaderlandse voetbal. “Wij proberen positief, dominant voetbal te brengen. Als je het hebt over identiteit, dan is die van het Nederlandse voetbal heel duidelijk: dat is zeer aanvallend. In België moeten we hetzelfde proberen doen, zij het iets minder naïef. Dan moet je dat met je club ook proberen uitstralen. Wij willen ook jonge Belgische voetballers kweken die daarin meegaan. Daarom ben ik blij dat wij, die altijd gedurfd, aanvallend voetbal willen brengen, nu kampioen worden.”

Opvolger voor Schreuder

Verhaeghe kreeg nog de vraag of Carl Hoefkens eventueel kan overnemen als hoofdtrainer bij blauw-zwart nu Alfred Schreuder vertrekt. “Daar ga ik niet op antwoorden omdat dat nu niet aan de orde is. Wij hebben al bewezen dat we zulke situaties aankunnen en zijn al heel lang bezig met de ploeg voor volgend seizoen.”

“Wij zullen altijd blij zijn te kunnen verkopen en nieuw talent te ontvangen. Hetzelfde geldt voor coaches: dit seizoen zien we er één vertrekken naar AS Monaco en de andere naar Ajax. Dat is de kampioen van Nederland en een ploeg die nu tweede staat in Frankrijk. Je moet dat toch maar doen hoor, als Philippe Clement zijnde. Hij bewijst daar ook zijn waarde. Ik heb hem gisteren nog gestuurd om hem te feliciteren. Ik ben daar even fier op: dat is iemand van Club.”