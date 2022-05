Vulkaanuitbarsting op Tonga was grootste explosie ooit gemeten met moderne apparatuur

De uitbarsting van de Tonga-vulkaan in januari is de grootste die ooit geregistreerd werd door moderne apparatuur. Het was veel groter dan eender welke vulkanische gebeurtenis in de 20ste eeuw. Zelfs krachtiger dan de atoombomtest die na de Tweede Wereldoorlog werd uitgevoerd.

De gegevens uit verschillende artikels die verschenen zijn in het wetenschappelijke tijdschrift Sciense werden beoordeeld door enkele wetenschappers. Zij kwamen tot de conclusie dat waarschijnlijk enkel de Krakatoa-uitbarsting van 1883 in Indonesië in de buurt komt van wat er in Tonga gebeurde.

Die catastrofale gebeurtenis zou naar schatting meer dan 30.000 leven geëist hebben. Gelukkig vielen er bij de uitbarsting van de onderwatervulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’Apai in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan op 15 januari veel minder doden, ondanks het feit dat het heel wat tsunami’s veroorzaakte.

“Tonga was echt een wereldwijd fenomeen, net als Krakatau. Maar we hebben nu al deze geofysische observatiesystemen die dat nu allemaal konden vastleggen”, zegt Dr. Robin Matoza van de universiteit van Californië aan BBC. Hij is een van de hoofdauteurs van de verschenen artikels. Die technologie, zoals atmosferische druksensoren, seismometers, hydrofoons en satellieten laten ons toe om zulke uitbarstingen in kaart te brengen.