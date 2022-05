Kamerlid Ben Segers (Vooruit) houdt gebroken kaak over aan confrontatie met automobilist: “Ik zag meteen dat de man uit was op klappen geven”

Ben Segers, volksvertegenwoordiger in de Kamer voor Vooruit heeft zaterdag in de buurt van Hopland rond 18.30 uur klappen gekregen van een opvliegende automobilist. Segers was samen met zijn vrouw met de fiets op weg naar een etentje toen het conflict plaatsvond. De ambulance en politie waren snel ter plaatse. In het ziekenhuis werd een gebroken kaak vastgesteld. “Iets vast eten zit er de komende weken niet in.”

“Ik was in Hopland met mijn vrouw op weg naar een etentje ter ere van mijn schoonvader toen een automobilist met grote snelheid aankwam van de andere richting en mijn vrouw bijna van haar fiets reed”, getuigt Segers. “Toen reed hij mijn richting uit en zette ik me af tegen zijn auto, iets wat hij me niet in dank afnam.”

Segers zegt dat hij snel doorhad dat de man geen vredige bedoelingen had toen hij uit zijn auto stapte. “Ik wou wegfietsen, want ik had geen zin in confrontatie maar dat lukte niet op tijd. Ik zag meteen dat de man uit was op klappen geven dus ik probeerde me af te schermen. Uiteindelijk raakte hij me ongeveer drie keer, waarvan één keer hard met de vlakke hand op de rechterkant van mijn gezicht. Dit is toen mijn kaak brak.”

Volgens Segers waren de ambulance en de politie zeer snel bij hem om te helpen. “Ik wil graag de vriendelijke zorgverleners bedanken zowel in Stuivenberg als in het UZA. Ook de mensen uit de buurt boden meteen hun hulp aan met een zak ijs en cola. Ik heb op de dag van de zorg uit eerste hand meegemaakt hoe goed de zorgverleners hun werk doen.”

De gevolgen van de klappen blijken mee te vallen. Segers is zondag al met het gezin van een uitje in Planckendael aan het genieten. “De avond zelf ben ik nog iets met mijn vrouw gaan eten. Voor mij is het bij hummus gebleven, vast eten zit er voorlopig niet in voor mij”, concludeert een nog steeds vrolijke Segers.