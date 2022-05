Opmerkelijk: Nainggolan wisselt van shirt met Lang: “Ik heb nooit iets tegen hem gehad, maar zijn gele kaart was weer dom”

Na de Brugse titelviering kregen we in de catacomben van het Bosuilstadion een opvallend beeld te zien. Michaël Vijverman, de teammanager van Club, kwam in de wasserij een shirt van Lang afgeven met bestemming Radja Nainggolan. Even voordien had Il Ninja al zijn wedstrijdtruitje aan de Nederlandse aanvaller bezorgd.

Nainggolan en Lang hebben een voorgeschiedenis. In december zei Nainggolan over Lang het volgende: “Met zijn flitsen vind ik hem een van de betere spelers in onze competitie. Maar hoe goed hij ook mag zijn, ik kan hem niet uitstaan. Altijd maar gesticuleren met z’n handen en protesteren. Iedereen de mond snoeren nadat hij vijf matchen onzichtbaar was. Dat zijn dingen waar ik niet mee kan leven.”

Of de twee na hun shirtwissel weer vrienden zijn? “Ik heb nooit iets tegen hem gehad en heb gewoon verteld wat ik over hem dacht”, kwam Nainggolan terug op zijn uitspraken van enkele maanden geleden. “Lang is een goede voetballer, maar ook vandaag slikte hij weer een domme gele kaart (na een opstootje met Dwomoh, red.). Dat heb ik hem ook gezegd. En als ik met mijn shirt die jongen kan helpen in zijn verdere carrière, dan heb een goede taak verricht. (grijnst)”