Arrestaties in Tel Aviv na onrust op Palestijnse feestdag

Bij ongeregeldheden in Tel Aviv tussen Palestijnen, Israëlische rechtse activisten en de politie zijn drie arrestaties verricht, melden media in Israël. De confrontaties vonden plaats op de dag dat Palestijnen de “Nakba” (catastrofe) herdenken, zoals zij de verdrijving van honderdduizenden mensen ten tijde van de oprichting van de staat Israël noemen.

Die dag zorgt altijd voor gespannen situaties. Deze keer kwam het tot botsingen bij de universiteit van Tel Aviv, waar demonstranten de terugkeer van de (nazaten van) Palestijnse vluchtelingen eisten. De drie arrestanten zouden joodse betogers die met Israëlische vlaggen zwaaiden en borden met de tekst “Nakba Nonsens” droegen hebben aangevallen. Ook in andere steden vonden er arrestaties en rellen plaats. Vooral in Ramallah, in de Westelijke Jordaanoever, waren er zware rellen.

De demonstraties die elk jaar op 15 mei worden georganiseerd op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem stonden mede in het teken van de dood van Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh. Deze Amerikaanse van Palestijnse afkomst kreeg woensdag een kogel door haar hoofd tijdens een operatie van het Israëlische leger in Jenin op de Westelijke Jordaanoever.

De Israëlische politie stelde een onderzoek in naar de toedracht nadat ordetroepen vrijdag tijdens de uitvaart in Jeruzalem insloegen op de rouwstoet. Het incident zorgde voor scherpe kritiek vanuit de VS, de Europese Unie en de Verenigde Naties. Het toonaangevende Israëlische dagblad Yediot Ahronot sprak van “een schokkend vertoon van ongebreidelde wreedheid en geweld”.