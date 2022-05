Basisopleiding veiligheid wordt verplicht in bouw

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne voert een verplichte basisopleiding veiligheid in voor de bouwsector. Dat laat hij zondag weten, op Open Wervendag. De bouw blijft met gemiddeld 34 ongevallen per dag een gevoelige sector voor arbeidsongevallen, stelt Dermagne zondag. De ambitie moet zijn om dat tot nul te herleiden, vindt hij.

Donderdag werd daarom een nieuwe sectorale CAO afgesloten door het paritair comité voor het bouwbedrijf, om een verplichte basisopleiding veiligheid in het leven te roepen. De opleiding van ten minste 8 uur zoomt in op de juridische principes van preventie, de toepassing van preventiemaatregelen en veilig gedrag op een bouwplaats. Voor specifieke sectoren komen er aanvullingen. De precieze inhoud van de opleiding wordt de komende drie maanden uitgewerkt door het paritair comité voor het bouwbedrijf.

Om de opleiding ook verplicht te maken voor onder meer zelfstandigen en gedetacheerde werknemers, komt Dermagne met een aanpassing van het koninklijk besluit rond tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

“Veiligheid is een ploegsport”, zegt de minister. “Het is bijzonder belangrijk dat iedereen die actief is op een bouwplaats de basisopleiding kan genieten, zonder uitzondering. Gedetacheerde zelfstandigen en werknemers vormen bovendien een meer kwetsbare groep, omdat er soms sprake is van een taalbarrière en de veiligheidsnormen kunnen verschillen van land tot land.”