Wie was toch die ‘woordvoerder van België’ op het Songfestival?

Wie is die man in hemelsnaam? Die vraag klonk in veel Vlaamse huiskamers toen ‘de woordvoerder van België’ de punten van onze vakjury aankondigde op het Songfestival. Maar aan het Waalse firmament is de excentrieke David Jeanmotte een ster.

"Het Eurovisiesongfestival is een kwestie van staatsbelang", zei Jean Philip De Tender, directeur media bij Songfestival-organisator EBU, vanochtend nog in De zevende dag op Eén. Het is dan ook een erezaak om te mogen optreden als woordvoerder van de nationale vakjury. Jeanmotte genoot zichtbaar van de eer en van zijn dertig seconden internationale faam. "Good evening Turin! Ciao a tutti! En de groetjes van Sandra Kim", riep hij manisch, alvorens hij de ‘douze points’ van de Belgische vakjury aan het Verenigd Koninkrijk mocht uitdelen.

De Waalse Jani Kazaltzis

David Jeanmotte is over de taalgrens een bekende mediafiguur. Hij is, naar eigen zeggen, "le relookeur le plus connu en Belgique". Hij is stylist bij de RTBF, vaste gast in het humoristische tv-programma Le grand cactus, heeft met de Jeanmotte show zijn eigen radioprogramma en presenteerde diverse restylingprogramma’s op tv. Je zou hem de Waalse Jani Kazaltzis kunnen noemen, maar dan een Kazaltzis op een overdosis antidepressiva en met een zwak voor kitsch. Zijn exuberante stijl en eeuwige gigantische glimlach staan bij de Waalse kijkers op het netvlies gebrand. Nu eens verschijnt hij met zijn haar in twee vlechten, dan weer met een kapsel à la Marie Antoinette, maar immer welgemutst. Hij is dé adviseur voor mensen die van look willen veranderen, of willen weten hoe ze bijvoorbeeld wenkbrauwstencils moeten gebruiken. Voor all things beauty, mode en juwelen weet hij raad. Hij gaat er prat op al 3624 restylings op zijn naam te hebben staan en eigenhandig 2422 complexen de wereld te hebben uitgeholpen. Jeanmotte is ook de schminker van Sandra Kim, vandaar die groetjes.

Visuele impact

Zijn spring-in-’t-veld-vibes en hoge stralingsgehalte (met zijn verschijning moet de energiebevoorrading in ons land tot 2050 verzekerd zijn) wordt niet door iedereen evenzeer gesmaakt. Twitteraars vroegen gisteren wanneer de RTBF eens zal stoppen met Jeanmotte op te voeren. Ook het feit dat hij bij zijn ‘optreden’ in het Eurovisiesongfestival Frans en niet Engels sprak, leverde hem kritiek op.

"Voor Eurovisie hebben we gekozen voor een kleurrijke persoonlijkheid, die zeer actief is, zowel in tal van uitzendingen op de RTBF als in de Franstalige artistieke wereld", verklaarde de Waalse openbare omroep over de keuze voor Jeanmotte.

De Eurosong-ceremonie was geen primeur voor hem, in 2019 mocht hij ook al de punten van de Belgische vakjury aankondigen. Over zijn selectie zei hij toen: "Omdat het maar enkele seconden duurt, willen ze een sterke en vriendelijke visuele impact, en mijn naam klonk unaniem."