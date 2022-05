Brusselse brandweer na brand in voetgangerszone: “Flanerende wandelaars zorgden voor oponthoud”

In de Grétrystraat, in het Brusselse stadscentrum, heeft zaterdagavond een brand gewoed in een flat. Daarbij raakte de bewoonster lichtgewond. De schade bleef beperkt maar omdat de woning in de voetgangerszone lag, had de brandweer heel wat moeite om ter plaatse te geraken en het vuur te bestrijden. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Het vuur ontstond rond 20.35 uur in een flat op de derde verdieping van het gebouw. De bewoonster had de tegenwoordigheid van geest om de keukendeur te sluiten bij het verlaten van haar appartement en zo uitbreiding en rookontwikkeling te beperken. Zij had tevens haar buren verwittigd om te evacueren. De brand die een accidentele oorzaak kende was snel geblust en de schade bleef beperkt tot de keuken. De bewoonster werd ter plaatse verzorgd omdat ze wat rook had ingeademd.

“De werkomstandigheden waren allesbehalve ideaal” zegt de brandweerwoordvoerder. “De woning lag in de voetgangerszone en door het mooie weer waren er veel flanerende wandelaars, wat voor bijkomend oponthoud zorgde. In de smalle straat met alle luifels was het moeilijk om de luchtladders op te stellen, en door de vele kijklustigen was het voor de politie moeilijk om een efficiënte veiligheidsperimeter te garanderen aan de hulpdiensten.”

Verkeersbeperking

“We hebben regelmatig overleg met het stadsbestuur om een evenwicht te bereiken tussen operationele noden van de brandweer en het in stand houden van de voetgangerszone en de economische activiteiten”, gaat de woordvoerder verder. “We zorgen zelf ook voor geactualiseerde reiswegen die rekening houden met de plaatselijke verkeersbeperkingen en organiseren controlebezoeken om de realiteit op het terrein na te gaan.”

De brandweer is er wel voorstander van om verkeersbeperkingen en -limieten af te dwingen door controles en verbalisering, en niet door fysieke obstakels of ingrepen op de inrichting van de rijbaan: “Die vertragen en belemmeren de vlotte doorstroom van onze hulpcolonnes.”