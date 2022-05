Dat heet dan een afscheid in schoonheid: Lorenzo Insigne scoort in laatste thuismatch voor Napoli en barst in tranen uit

Dries Mertens kende met Napoli thuis geen problemen tegen Genoa. Mertens en co boekte een 3-0 zege tegen de club van coach Alexander Blessin. Belangrijker dan de ruime overwinning was het afscheid van clubicoon Lorenzo Insigne, die Napoli voor MLS-club Toronto verlaat. Door de scoren bezorgde Insigne zichzelf ook een afscheid in schoonheid. Eerst miste hij nog een penalty, maar bij de herneming was het wel prijs. Waarna de Italiaan in tranen uitbarste.