Cuba keurt nieuwe wetten goed om protesten hard te bestraffen

De code werd vandaag/zondag door het parlement goedgekeurd en “beschermt de belangen van de staat en het volk”, aldus president van het Hooggerechtshof Ruben Remigio Ferro. Ze bestraft onder meer politieke activiteiten op het internet, demonstraties en buitenlandse financiering van bepaalde activiteiten.

Het wetsontwerp was in maart nog maar net gepubliceerd toen het al werd verworpen door de oppositie van de communistische regering. “Het is een nieuwe wending in de repressie van burgers door het regime”, klinkt het bij een organisatie van dissidente advocaten.

De nieuwe regels komen er minder dan een jaar na de historische maatschappelijke opstanden van 11 en 12 juli, waarbij één dode en tientallen gewonden vielen. Meer dan 1.300 mensen werden gearresteerd, van wie velen een gevangenisstraf tot 30 jaar kregen opgelegd.