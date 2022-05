Pas ingehuldigd standbeeld van Thatcher bekogeld met eieren

Een standbeeld van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher is, amper een paar uur nadat het werd onthuld, bekogeld met eieren. Het incident gebeurde in Grantham, in het graafschap Lincolnshire, de geboorteplaats van de “Iron Lady”.

Een demonstrant gooide de eieren van achter een tijdelijke omheining rond het gedenkteken. Volgens de plaatselijke politie is er nog geen arrestatie verricht. “We hebben melding gekregen van criminele schade aan het standbeeld van mevrouw Thatcher. Het onderzoek is volop lopende”, aldus een woordvoerder van de politie.

Het standbeeld was pas zondag op zijn plaats onthuld in Grantham. Het kunstwerk kost zowat 300.000 pond (350.000 euro) en was oorspronkelijk bedoeld voor Parliament Square in Westminster. In 2020 keurde de gemeenteraad de plannen goed voor een dure onthullingsceremonie in Grantham. Daarna ontstond een Facebookgroep met het voorstel om tijdens de inhuldiging een “wedstrijd eieren gooien te houden”.