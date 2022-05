Tweede ronde nodig bij presidentsverkiezingen in Somalië

Een recordaantal van 36 mensen stelde zich kandidaat om president te worden. De verkiezing vond vandaag/zondag met een geheime stemming plaats in een hangar op de luchthaven van de hoofdstad Mogadishu. De president wordt in Somalië verkozen door de parlementsleden en senatoren.

Naast aftredend president Mohamed Abdullahi Mohamed, bekend als Farmajo, gaan ook voormalig president Hassan Sheikh Mohamoud (2012-2017), voormalig premier Hassan Ali Khaire (maart 2017-juni 2020) en de president van de regio Puntland, Said Abdullahi Dani, door naar de tweede ronde.

Nieuwe ronde

Indien geen van hen erin slaagt te worden verkozen, wordt een nieuwe stemronde georganiseerd tussen de twee kandidaten die in de tweede ronde de meeste stemmen hebben gekregen. De stemming zou dus nog verschillende uren kunnen duren en tot diep in de nacht doorgaan.

Het eerste mandaat van Farmajo liep eind 2021 af, maar de verkiezingen liepen meer dan een jaar vertraging op in het arme en onstabiele land in de Hoorn van Afrika. Het heeft te kampen met een van de ergste droogtes van de voorbije decennia en er zijn regelmatig aanvallen van de islamistische terreurgroep al-Shabaab, die strijdt tegen de Somalische regering. Bij een dubbele aanslag op 24 maart in Beledweyne, een dorp in het centrum van Somalië, vielen nog 48 doden.