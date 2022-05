Spraken zes landen af om elkaar punten te geven? Songfestival-organisatie zit erg verveeld met gesjoemel

Het was het bedrijf dat de stemprocedure coördineert dat de foute telling opmerkte. Volgens de VRT zouden de zes betrokken landen afspraken gemaakt hebben over het geven van punten, dat vernam de openbare omroep uit “een goede bron”. De EBU zou daarom besloten hebben om de punten van die zes landen te herberekenen. Dit was niet alleen het geval voor de tweede halve finale (waaraan ook België deelnam), maar ook voor de grote finale.

Volgens de website songfestival.be werden de punten van Azerbeidzjan, Georgië, Montenegro, Polen, Roemenië en San Marino veranderd.

“De EBU neemt elke verdachte poging om de stemming op het Eurovisiesongfestival te manipuleren bijzonder ernstig en heeft het recht om zulke stemmen te schrappen, ongeacht de vraag of die stemmen het uiteindelijke resultaat beïnvloeden”, liet de EBU weten.

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa zou ook een pro-Russische hackersgroepering het stemmingsysteem hebben proberen ontregelen.

