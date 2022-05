REACTIES. Felice Mazzu sneert naar Bart Verhaeghe: “We zijn tweede in de Premier League”, Van Crombrugge hard na nieuwe nederlaag tegen Union

“Twee uur voor de aftrap waren we nog heel ontgoocheld toen we hoorden dat Club gewonnen had”, aldus Felice Mazzu. “We hebben de afgelopen dagen sowieso veel op mentaal vlak gewerkt. Vandaag waren we desondanks heel efficiënt, zoals we eigenlijk al het hele seizoen zijn. Als ploeg die van tweede klasse komt kennen we een buitengewoon seizoen. Bedankt aan de spelers, de directie en het publiek.”

Union won uiteindelijk al zijn wedstrijden tegen Anderlecht. Veel belang hecht Mazzu daar echter niet aan. “Onze zeges tegen Anderlecht zijn niet het belangrijkste, wel de tweede plaats die we hebben behaald. We mogen nu naar de voorrondes van de Champions League en zijn al zeker van de poules van de Europa League, en dat voor een ploeg als Union.”

Nu rest er nog een overbodige wedstrijd tegen Antwerp. “We willen die match volgende week absoluut ook winnen. We willen het seizoen voor ons eigen publiek goed afsluiten.”

Mazzu eindigde nog met een kleine sneer naar Bart Verhaeghe, die eerder op de dag stelde dat Union ook de nodige financiële middelen heeft dankzij moederclub Brighton. “We zijn vandaag tweede geëindigd in de Premier League”, aldus Mazzu in zijn gekende stijl.

Van der Heyden: “Vanaf nu is het genieten”

“Het was moeilijk toen we hoorden dat Club Brugge kampioen is gespeeld. Maar we moesten snel de knop omdraaien. We zijn blij met het seizoen dat we gespeeld hebben. Oké, we konden er misschien meer uithalen, maar vanaf nu is het gewoonweg genieten. Ik denk dat iedereen apprecieert wat we dit seizoen verwezenlijkt hebben: de spelers, de fans, de club…”

© Isosport

“Waarom het vier keer lukt tegen Anderlecht maar geen enkele keer tegen Brugge? Het moet soms eens meezitten, en dat was tegen Club nooit het geval. We hebben ook tegen hen goede wedstrijden gespeeld, maar dat is nu eenmaal voetbal. Proficiat aan Club Brugge.”

Van Crombrugge: “We maken het onszelf moeilijk”

“In vier wedstrijden tegen Union slikken we 11 tegengoals en scoren we er zelf maar twee. Dat zegt genoeg. Als je in drie van de vier wedstrijden nalaat om te scoren, dan maak je het jezelf wel heel moeilijk. Waaraan dit ligt? Concentratie. Het tweede doelpunt komt er ook veel te gemakkelijk. Als er een ploeg is die zulke gaten benut, dan is het Union wel met spelers als Vanzeir en Undav. We beginnen de wedstrijd ook met een 1-0 achterstand, dan is het impossible.”

“Of ik tevreden ben met de voorrondes van de Conference League? Als dat het hoogst haalbare is, dan moet je daar maar tevreden mee zijn. Nu rest er ons nog een onnodige wedstrijd tegen Club Bruggen. We zijn niet alleen naar de club, maar ook naar de fans toe verplicht om die wedstrijd op zijn minst af te sluiten met een goede prestatie.”