EREDIVISIE. Openda scoort twee keer tegen kampioen Ajax in slotmatch, ook Cyriel Dessers komt weer tot scoren

In de wedstrijd tussen Vitesse en Ajax had Brobbey de score op het kwartier geopend in Arnhem. Openda kende in de tweede helft elen begenadigde vijf minuten met twee doelpunten iets voor het uur. Hij beëindigt het seizoen zo met 18 competitiedoelpunten. Over alle competities heen scoorde de huurling van Club Brugge zelfs seizoen 23 keer. Edson Álvarez bezorgde Ajax in de slotfase uiteindelijk toch nog een punt. Eindstand: 2-2. Vitesse eindigt het seizoen als zesde en mag naar de play-offs voor het laatste Europese ticket.

Cyriel Dessers scoorde weer voor Feyenoord, maar verloor wel met 1-2 van Twente. Limnios en Smal hadden de Tukkers in de eerste helft al op een dubbele voorsprong gebracht. Feyenoord eindigt wel als derde voor Twente in de rangschikking.

PSV is vicekampioen geworden in Nederlands. Het won zijn laatste wedstrijd met 1-2 van PEC Zwolle. Johan Bakayoko viel op het uur in bij de Eindhovenaren, die wonnen dankzij treffers van Bruma en Ledezma. PEC Zwolle was als rode lantaarn al zeker van degradatie.

