Atlético Madrid neemt na twee seizoenen afscheid van Luis Suarez, die emotionele applausvervanging krijgt in laatste wedstrijd

Atlético Madrid heeft zondagavond aangekondigd dat het afscheid neemt van Luis Suarez. De 35-jarige spits maakte in september 2020 de overstap van FC Barcelona, waar hij toen niet in de plannen paste van trainer Ronald Koeman. Ook voor de 32-jarige Hector Herrera is volgend seizoen geen plaats meer in de Spaanse hoofdstad. De aflopende krachten van beide spelers worden niet verlengd.

In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, de topper tegen Sevilla, gaf Atlético-coach Diego Simeone Suarez nog wel een basisplaats. Scoren kon de Uruguayaan niet meer, maar het thuispubliek trakteerde hem wel op een applausvervanging. In tranen verliet Suarez het veld.

© EPA-EFE

Suarez kwam in twee seizoenen bij Atlético Madrid (voorlopig) tot 81 wedstrijden, waarin hij 34 goals maakte. Vooral vorig seizoen was hij belangrijk in het kampioenenjaar van de Rojiblancos. Herrera speelde in drie seizoenen 77 matchen voor het team van coach Diego Simeone. De Mexicaan trekt meer dan waarschijnlijk naar MLS-club Houston Dynamo. De toekomst van Suarez is nog onbekend. De Uruguayaan kampt met verschillende fysieke ongemakken en zou mogelijk helemaal stoppen met voetballen.