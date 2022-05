SERIE A. Italiaanse titelstrijd blijft spannend na zege van Inter, Alexander Blessin (ex-KVO) degradeert met Genoa

De Italiaanse titelstrijd zal pas op de slotspeeldag beslist worden. Nadat AC Milan in eigen huis Atalanta met 2-0 had opzij gezet, kon het later op de dag kampioen worden indien stadsgenoot Inter niet won van Cagliari. Dat deed het echter wel, waardoor we nog een week moeten wachten om te weten wie zich tot kampioen kroont in de Serie A.

Darmian bracht Inter na 25 minuten op voorsprong met een rake kopbal. Eerder was een treffer van De Vrij al afgekeurd na voorafgaand hands.

Lautaro Martinez verdubbelde de Inter-voorsprong na rust, maar Cagliari gaf zich nog niet gewonnen en maakte twee minuten later alweer de aansluitingstreffer dankzij een goal van Lykogiannis. Het bleef zo spannend, totdat Lautaro Martinez Inter vijf minuten voor tijd verloste met de 1-3.

Door de zege van Inter wordt alles zondag beslist op de slotspeeldag. Dan trekt Milan, dat 83 punten telt, naar nummer elf Sassuolo. Inter heeft twee punten minder dan AC Milan en ontvangt Sampdoria. Het moet winnen van Sampdoria en hopen dat Milan onderuitgaat tegen Sassualo. Als beide clubs met een gelijk aantal punten eindigen, dan gaat de titel naar Milan door de onderlinge duels.

Blessin degradeert met Genoa

Door de nederlaag van Cagliari is Genoa, dat eerder op de dag met 2-0 verloor van Napoli, mathematisch zeker van degradatie. Het team van coach Alexander Blessin, die in januari overkwam van Oostende, telt als negentiende in de stand 28 punten. Salernitana, dat op de zeventiende plaats staat, de eerste ‘veilige’ plaats, telt 31 punten. Genoa kan nog naast de Zuid-Italianen komen, maar moet het onderspit delven in de onderlinge duels. De Genuezen hadden nog een waterkansje op het behoud als Cagliari ook op 31 punten kwam, want het onderling resultaat met de Sardijnen was wel in hun voordeel. Dat kan echter niet meer.

Cagliari staat achttiende met 29 punten en moet op de slotspeeldag absoluut winnen bij rode lantaarn Venezia (26 punten), dat ook al zeker is van degradatie, om nog een kans te houden op het behoud.