Mister Gay Belgium schrijft kinderboek: “Het is mogelijk confronterend voor mijn ouders”

Raaf Raffa is geboren met een gekleurd veertje. Zijn ouders verven het elke dag zwart, zodat hij weer bij alle andere zwarte raven hoort. Tot Raffa het nest verlaat, op zoek naar meer geluk. Dat is het verhaal van het nieuwe kinderboek van Mister Gay Belgium, Joren Houtevels (22). Al is het vooral ook zijn eigen verhaal. “Toen ik thuis vertrok, schreef ik in een brief: Ik heb mijn eigen plaats nodig, want hier kan ik niet mezelf zijn.”