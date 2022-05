Biden reist dinsdag naar Buffalo na schietpartij met tien doden: “We moeten haat aanpakken”

De Amerikaanse president Joe Biden zal dinsdag een bezoek brengen aan de stad Buffalo, in de staat New York, na de dodelijke schietpartij van zaterdag. Biden zal er samen met de lokale gemeenschap rouwen, zegt het Witte Huis zondagavond.

Een achttienjarige opende zaterdag het vuur in een supermarkt in Buffalo. Tien slachtoffers kwamen daarbij om. De politie gaat uit van een racistisch motief.

Biden noemde de schietpartij een “raciaal gemotiveerde daad van witte suprematie” die door het ministerie van Justitie onderzocht wordt als een haatmisdaad. Procureurs overwegen ook een aanklacht wegens terrorisme, op basis van het beschikbare bewijsmateriaal.

“Een eenzame schutter, gewapend met oorlogswapens en een haatdragende ziel, schoot zaterdagmiddag in koelen bloede 10 onschuldige mensen dood in een supermarkt”, zei Biden zondag tijdens een nationale herdenking voor gevallen politieagenten. “We moeten allemaal samenwerken om de haat aan te pakken die een vlek blijft op de ziel van Amerika.” Vicepresident Kamala Harris sprak van een “epidemie van haat doorheen ons land”.

Bestudeerde eerdere aanvallen

Politiecommissaris van Buffalo Joseph Gramaglia zei dat het bewijsmateriaal tot nu toe duidelijk maakt dat dit een “absoluut racistische haatmisdaad” is. “Dit is iemand die haat heeft in zijn hart, ziel en geest.”

© BigDawg via REUTERS

De achttienjarige verdachte van de schietpartij in Buffalo, Payton Gendron, zou aan de autoriteiten toegeven hebben dat de zwarte gemeenschap zijn doelwit was. Volgens een bron die vertrouwd is met het onderzoek deed de verdachte na zijn arrestatie “verontrustende” uitspraken over zijn motief, en waren zijn verklaringen gevuld met haat tegenover de zwarte gemeenschap.

Speurders ontdekten ook dat de verdachte eerdere haataanvallen – de schietpartij in een moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland in 2019 en het bloedbad op het Noorse eiland Utoya in 2011 – “bestudeerde”.

De verdachte, die alleen gehandeld zou hebben, was de dag voor de schietpartij in Buffalo en verkende de supermarkt, volgens politiecommissaris Gramaglia.

In een manifest, dat verondersteld wordt door Payton Gendron te zijn geschreven, wordt uiteengezet dat de VS aan blanke mensen zou toebehoren. Alle anderen zouden “vervangers” zijn, die geëlimineerd zouden moeten worden met geweld of terreur. De aanval zou bedoeld geweest zijn om alle niet-witte, niet-Christelijke mensen te intimideren zodat ze het land zouden verlaten.

In beelden van de livestream die de schutter op het platform Twitch publiceerde, was volgens Amerikaanse media te zien hoe hij snel schot na schot loste, maar sorry zei en niet schoot wanneer hij zijn wapen op een blank persoon richtte die zich verschool achter een kassa. Op zijn wapen zouden ook verwijzingen naar witte suprematie geschreven zijn.

Wapen legaal ondanks dreigement

Volgens de gouverneur van New York, Kathy Hochul, was een AR-15-geweer dat gebruikt werd voor de schietpartij legaal gekocht in een wapenwinkel in de staat, maar was het aangepast met een magazijn met hoge capaciteit, wat er illegaal is.

© AFP

De eigenaar van de wapenwinkel waar de verdachte onlangs zijn aanvalswapen kocht, zei dat de standaard achtergrondcontrole voor Payton Gendron niets vertoonde. “Ik weet dat ik niets verkeerd heb gedaan, maar ik voel me er vreselijk over.”

De verdachte was eerder al op de radar van de politie gekomen. In juni 2021 had Gendron – niet raciaal gemotiveerde – bedreigingen geuit aan zijn middelbare school, volgens politiecommissaris Gramaglia. Een anonieme politiebron preciseerde dat de achttienjarige gedreigd zou hebben dat hij rond het afstudeermoment een schietpartij zou uitvoeren op zijn school.

De politie kwam toen ter plaatse en de verdachte werd anderhalve dag naar een ziekenhuis overgebracht voor een evaluatie van zijn mentale gezondheid. Hij werd echter niet aangeklaagd. Een persoon mag volgens de federale wet geen vuurwapen bezitten als een rechter geoordeeld heeft dat hij een “mentaal defect” heeft of als hij gedwongen opgenomen is in een instituut. Een evaluatie alleen zou niet tot zo’n verbod leiden.

Financiële steun voor slachtoffers

Gouverneur van New York Kathy Hochul heeft 2,8 miljoen dollar beloofd om de slachtoffers van de schietpartij in Buffalo te helpen. De fondsen zullen onder meer gebruikt kunnen worden om begrafeniskosten, medische kosten en therapie te betalen. Omdat de supermarkt de enige op wandelafstand in de buurt was, zullen Uber en Lyft ook gratis ritten naar verder gelegen supermarkten aanbieden.

“De voorbije 24 uur waren traumatiserend voor New Yorkers en mijn regering zal alles doen om te verzekeren dat de slachtoffers van deze terreurdaad door een witte supremacist alle middelen en steun krijgen die ze nodig hebben”, aldus Hochul.