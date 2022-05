Elf doden bij busongeluk in Peru

Bij een ongeval met een reisbus in Peru zijn volgens mediaberichten zeker elf personen om het leven gekomen. Nog 34 anderen raakten gewond. Dat bericht de krant La República zondag, op basis van de lokale veiligheidsdiensten.

De bus zou zaterdag in een landelijke omgeving in de West-Peruaanse regio Áncash om nog onbekende reden van de baan zijn geraakt en omgekanteld. De bus zou onderweg geweest zijn in zuidelijke richting naar hoofdstad Lima.