Maansverduistering niet te zien door wolken: “Uitgerekend op het cruciale moment”

Pech voor zij die maandagochtend wat vroeger waren opgestaan om de maansverduistering te zien: het wolkendek strooide roet in het eten. “Het was de afgelopen tijd zo mooi weer, maar uitgerekend op het cruciale moment kwamen er wolken uit de verkeerde richting”, zegt Philippe Mollet van Volkssterrenwacht MIRA bij VRT NWS.

Maandagochtend vanaf 5.29 uur zou er in ons land een maansverduistering te zien zijn. Maar op het cruciale moment verhinderden wolken dat we konden zien hoe de maan tussen de zon en de aarde schoof, en zo een schaduw wierp op het aardoppervlak.

“De maan was ietsje te goed verduisterd, vrees ik”, reageerde Philippe Mollet van Volkssterrenwacht MIRA ietwat teleurgesteld. “Het was de afgelopen dagen en weken zo mooi weer, en ook voor de rest van de week wordt er mooi weer voorspeld. Maar uitgerekend vandaag, op het cruciale moment kwamen er wolken uit de verkeerde richting.”

“Op mijn leeftijd kan je hier al wat meer mee leven, maar het blijft frustrerend omdat je hier maanden en jaren naar uitkijkt. Want je hebt niet elk jaar een maansverduistering”, aldus Mollet. “Op de volgende zullen we bijvoorbeeld meer dan vijf jaar moeten wachten. Daarom was het vanochtend dus wel even frustrerend.”

In Nederland hadden ze meer geluk. Op verschillende plaatsen was de maansverduistering toch (deels) te zien. “Wat was het genieten!”

