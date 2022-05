Deurne

“Ik voel me niet gelukkig. Ik zou niet weten hoe dat voelt”, aldus de 26-jarige Erika uit Deurne in Zorgen voor Mama. De jonge mama, die al enkele jaren in armoede leeft, is de komende weken te zien in het Eén-programma met Kristel Verbeke. “Ik doe mijn verhaal omdat het taboe en de schaamte rond armoede moet stoppen”, zegt ze.