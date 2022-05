CD&V kiest straks opvolger voor Wouter Beke: “jonkie” Nawal Farih wordt het alvast niet

De partijraad van CD&V beslist maandagavond wie Wouter Beke opvolgt als minister in de Vlaamse regering. Omwille van de regionale evenwichten in de partij lijkt de kans groot dat die opvolger een Limburger wordt, maar volgens onze collega’s van Het Belang van Limburg wordt het alvast niet Nawal Farih. Het 33-jarige Kamerlid zou te jong bevonden worden.

De Limburgse partijtop van CD&V kwam zondag fysiek samen in Genk. Na afloop klonk het dat CD&V Limburg klaarstaat om de nieuwe Vlaamse minister te leveren, maar namen werden er niet genoemd. Over één zaak was er wel alvast consensus: er komt geen “junior” op het aartsmoeilijke domein Welzijn. Exit Kamerlid Nawal Farih (33) uit Genk dus. Zij moet eerst nog “rijpen”.

Maandagavond om 20 uur staat een nationale partijraad gepland, waar de partijtop haar keuze voor de opvolging van Wouter Beke zal voorleggen. Vervolgens moet de 150-koppige partijraad die voordracht met een tweederdemeerderheid goedkeuren, waarna dat (bindende) advies door de Vlaams Parlementsfractie moet wordt bekrachtigd. In dat geval zou de nieuwe minister woensdag de eed al kunnen afleggen.