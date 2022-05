Westerlo begint over twee maanden aan het seizoen in 1A met Jonas De Roeck (42) in de dug-out. De Kempense kampioenenmaker verlengt eerstdaagd zijn contract in ’t Kuipje met drie seizoenen, ondanks de interesse van onder andere KV Mechelen. “Ik wil met Westerlo de volgende stap in mijn carrière zetten”