Wat blijft er over van het Urban Center van Sihame El Kaouakibi? “Ze hebben onze tweede thuis afgepakt”

In het strafonderzoek tegen Sihame El Kaouakibi komt er schot in de zaak, een jaar nadat het schandaal uitbrak. Maar voor de duizend jongeren die wekelijks in haar vereniging Let’s Go Urban kwamen dansen en huiswerk maken, is er nog steeds geen alternatief. Het prestigieuze Urban Center staat grotendeels leeg. “Ze hebben onze tweede thuis afgepakt, terwijl wij met fraude of gesjoemel niks te maken hebben.”