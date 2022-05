25 jaar na het afscheid van Eric Cantona: van zijn strafste stoten tot de vergeten broer die in België speelde

Vandaag is het 25 jaar geleden dat Eric Cantona zijn laatste wedstrijd als profvoetballer speelde. Even enfant terrible als genialiteit op noppen, de derde voetballer na Alan Shearer en Thierry Henry die in de Premier League Hall of Fame werd opgenomen. Vijfentwintig jaar later, 25 dingen die u moet weten over The King van Manchester United. Van zijn strafste stoten, over de Belg die hij haatte tot de broer die in ons land voetbalde.