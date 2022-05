In het natuurgebied van Gerhagen in Tessenderlo werden op korte tijd vijf brandjes ontdekt. — © Raymond Lemmens

Tessenderlo

De brandweer roept op extra voorzichtig te zijn bij deze zomerse temperaturen. In het natuurgebied Gerhagen in Tessenderlo werden inmiddels op korte tijd al vijf brandjes geblust, telkens op dezelfde plek in het bos. Is hier meer aan de hand? “Met deze droogte mag het nu echt niet uit de hand lopen.”