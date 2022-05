De Lillostraat in Heusden-Zolder. — © ZB

Heusden-Zolder

Een 34-jarige man stak vrijdagavond met een mes de ex-man (38) van zijn vrouw neer in Heusden-Zolder. Het slachtoffer belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Eén van de kinderen stond vlakbij het steekincident en was zwaar onder de indruk van de feiten. De dader werd aangehouden.