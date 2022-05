Ouders van Natacha zoeken in Peru naar verdwenen dochter: “Ze leeft misschien nog ergens, opgesloten”

Natacha de Crombrugghe (28) uit Linkebeek verdween op 24 januari in de Cabanaconde-Colca Canyon, in het zuiden van Peru. Haar ouders Eric en Sabine reisden begin april naar het gebied om er druk te zetten op de lokale autoriteiten om het onderzoek voort te zetten. Ze loofden ook een beloning van 15.000 dollar uit aan wie informatie kan verschaffen die kan helpen om hun dochter terug te vinden.

Vorige week spraken de ouders het vermoeden al uit dat de inwoners van het dorpje waar hun dochter het laatst gezien werd, meer wisten over de verdwijning van Natacha. Ook in een nieuwe update klinkt frustratie door over een gebrek aan medewerking van de lokale autoriteiten en de lokale bevolking in Cabanconde.

“In een klein dorpje is alles bekend, maar niemand durft te spreken. Waarom?”, klinkt het in een persbericht. “De Peruaanse autoriteiten beloofden door te gaan met het onderzoek. Begin mei werd een team van reddingswerkers naar het gebied gestuurd om er te zoeken naar Natacha en Kevin, de jonge Peruaan die de dag nadat Natacha verdween in de rivier viel. We begeleidden de twee politieagenten die het onderzoek in Cabanconde zouden voortzetten, dachten we. Maar twee dagen later keerden ze terug naar Arequipa (provinciehoofdstad, red.), de drone die beloofd werd om ontoegankelijke gebieden te doorzoeken, is nog steeds niet gearriveerd, en al onze verzoeken om onderzoek werden nog steeds niet uitgevoerd”, klinkt het gefrustreerd.

“De enige informatie is die van sjamanen, pendelaars, mediums, en andere helderzienden ”

“De politie wacht op de maïsoogst, het zakken van het waterpeil in de rivier, en op de vondst van het lichaam van Natacha om het gerechtelijk onderzoek voort te zetten. Toch denkt iedereen – ook de politie – dat er iets is gebeurd in het hotel, of in Cabanconde. Ze leeft misschien nog, ergens opgesloten”, aldus de ouders. “Alleen een gids zet de zoektocht vrijwillig voort. De enige informatie die ons bereikt, is die van sjamanen, pendelaars, mediums, en andere helderzienden die Natacha ofwel dood of levend zien, telkens op een andere plek!”

“We zijn uitgeput, zowel moreel als fysiek”, aldus de ouders. “We zijn nog steeds bij het startpunt, en we draaien rond in cirkels. We verwachten dat de autoriteiten het onderzoek serieus hervatten en al onze vragen beantwoorden. Natacha bevindt zich ergens, we kunnen haar niet in de steek laten. We moeten uitzoeken wat er gebeurd is, en haar vinden.”

Mars

Vrienden van de familie hebben in België inmiddels een steungroep opgericht, die zondag 22 mei om 11 uur een solidariteitsmars organiseert op de renbaan van Bosvoorde in Brussel.