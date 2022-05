Philippe Clement: “Dit is de titel van Alfred Schreuder, niet van mij”

“Ik ben content, neen, supercontent”, aldus Clement vanuit Monaco. “Voor de spelers, de fans, het bestuur en zeker ook voor de trainer Alfred Schreuder. Dat is een toffe mens en hij heeft uitstekend werk geleverd. Weet je, ik ben blij voor de hele Club-familie. Ik denk dat ik daar ook bij hoor en dus ben ik als supporter ook vol vreugde.”

Op 3 januari trok Philippe Clement naar AS Monaco. Club Brugge stond toen tweede op zeven punten van Union. Na een moeizaam begin loodste de nieuwe trainer Schreuder Club naar de top maar Clement had dus ook wel zijn aandeel.

“We gaan toch niet over procenten of over mijn eventuele vierde titel op rij beginnen zeker? Neen, alle verdienste gaat naar Alfred Schreuder. 37 op 39, dat is niet niks. Hij deed het heel goed. Je kan maximaal zeggen dat ik de club goed heb achtergelaten. Iedereen heeft het goed gedaan. Ook het bestuur door een goede trainer te kiezen en vier nieuwe spelers aan te trekken, precies op die posities waar er nood aan was. Dat is gewoon goed gedaan.”

Mag hij nu rekenen op een halve titelpremie?

“Haha, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar neen, alles is afgerond met Club. Die titelpremie gaan ze me niet meer betalen (lacht)”

Vijand van iedereen

Het was geen formidabel seizoen waarin Club vlotjes afstand nam. Integendeel. Toch is er weer die titel.

“Dat is heel straf en mag niet worden onderschat. Je moet weten: als je twee keer op rij kampioen wordt, dan ben je in het derde seizoen eenieders vijand. Maar Club is een sterke club. Er wordt hard gewerkt in alle geledingen. Ze weten wat succes is, ze kennen de formule om dat te bereiken. Iedereen weet wat het is om onder druk te presteren. De norm is altijd maar beter proberen te worden. En dan kom je tot zo’n resultaten. Dat is klasse.”

De vreugde van Clement is na het voorbije weekend perfect te begrijpen. De 48-jarige Antwerpenaar bestormt intussen met AS Monaco ook de top door winst in negen matchen op rij.

“De vierde beste reeks sinds de eeuwwisseling in de Franse competitie”, besluit hij niet zonder trots.