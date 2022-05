België gaat weer ISIS-vrouwen en kinderen repatriëren uit Syrië

Er heeft een consulaire missie plaatsgevonden om na te gaan of er nog Belgische kinderen in de Syrische kampen verblijven. De verzamelde gegevens worden de volgende maanden in detail geanalyseerd. Dat werd maandag vernomen op het kabinet van premier Alexander De Croo. Er zijn momenteel geen concrete plannen beslist met het oog op een eventuele repatriëring.

Ons land repatrieerde vorig jaar zes moeders en tien kinderen uit Syrië. Het Laatste Nieuws schrijft maandag dat er een nieuwe repatriëring in de maak is. Een aantal moeders en kinderen werd de voorbije dagen in het kamp Roj bezocht door een Belgisch onderzoeksteam.

Dat nam volgens de krant DNA-stalen af om na te gaan of de kinderen effectief van Belgische ouders afstammen. De moeders werden ondervraagd met het oog op een screening, om geval per geval te beoordelen of een terugkeer verantwoord is. Zij moesten ook te kennen geven of ze naar België willen vertrekken en of ze hun kinderen zouden laten gaan wanneer zij zelf niet aan de vereisten voor een repatriëring voldoen.

Veel details worden in politieke kringen niet vrijgegeven. Enkel op het kabinet van de premier valt te horen dat er een consulaire missie heeft plaatsgevonden, zonder dat er concrete plannen zijn beslist. “Zoals steeds staat de nationale veiligheid van ons land voorop”, benadrukt het kabinet.

10 vrouwen en 21 kinderen

VUB-professor Gerrit Loots, die betrokken is bij de missies, bevestigt dat er tien vrouwen en 21 kinderen in de kampen zitten. Dat de kinderen de vorige keer niet konden terugkeren, komt omdat ze zich toen in het kamp Al-Hol bevonden, “een van de grootste en gevaarlijkste kampen”, zei Loots maandag op Radio 1. “IS was opnieuw actief rond dat kamp, en het was eigenlijk een klein kalifaat.”

Nu zijn er dus vrouwen en kinderen overgeplaatst naar Roj. Loots heeft contact met vrouwen in dat kamp en merkt dat er daar ook een radicalisering aan de gang is. Het gaat om vrouwen die al vier of vijf jaar in kampen zitten, de kinderen zijn 7 tot 8 jaar oud. Ze zien dat hun kinderen worden geïndoctrineerd. “Sommige moeders zeggen dat ze bang zijn van hun eigen kind”, aldus Loots, voor wie een repatriëring “heel hard nodig” is.

“Onbegrijpelijk”

Veel minder enthousiasme is er bij Kamerlid Koen Metsu (N-VA). “Van de zes recent gerepatrieerde ISIS-vrouwen zitten er nog maar twee achter slot en grendel. Dat de federale regering deze operatie herhaalt, is dan ook onbegrijpelijk”, vindt hij. “Niet alleen voor onze veiligheid, maar ook omdat zo’n repatriëring de belastingbetaler miljoenen euro’s kost. Zo kostte de vorige repatriëring 1,7 miljoen euro.”