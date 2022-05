Hoezo, een moeizame titel voor Club Brugge? Sinds 2010 heeft geen kampioen meer punten behaald dan nu

Club Brugge heeft dit seizoen 25 competitiewedstrijden gewonnen, tien gelijkgespeeld en vier verloren als de matchen van de reguliere competitie en de Champion’s play-offs opgeteld worden. Dat is goed voor een totaal van 85 punten in 39 wedstrijden, of een gemiddelde van 2,18 punt per wedstrijd. Daarmee doet het nu al drie punten beter dan vorig seizoen, toen de perceptie helemaal anders was en het bij wijze van spreken wachten was tot blauw-zwart de titel over de streep zou trekken.

Ook de kampioenen van voorgaande seizoenen doen niet beter dan het Club Brugge van 2021/2022. Genk pakte in 2018/2019 83 punten over 40 wedstrijden, Club Brugge was in 2017/2018 goed voor 79 punten, Anderlecht in 2016/2017 totaliseerde 82 punten. Verder terug hetzelfde verhaal: Club Brugge in 2015/2016 scoorde 86 punten (met één wedstrijd meer gespeeld, waardoor het uitkomt op 2,15 punt per wedstrijd en nipt slechter doet dan het huidige Club), AA Gent in 2014/2015 behaalde 77 punten.

Anderlecht van 2009/2010 doet beter

Voor zijn drie opeenvolgende titels tussen 2012 en 2014 had Anderlecht genoeg aan 79, 82 en 85 punten. Genk werd in 2011 kampioen met 83 punten. Voor de laatste ploeg die meer punten pakte over een volledig seizoen van 40 wedstrijden - we hebben het coronaseizoen 2019/2020 niet meegeteld - moeten we dus al terug naar het Anderlecht van 2009/2010. Dat behaalde toen 93 punten (2,32 per match).

Daar moet wel de nuance bij gemaakt worden dat tussen 2010 en 2019 geen zes, maar tien wedstrijden in Play-off 1 gespeeld werden. Daardoor waren er toen in theorie dus meer wedstrijden tegen moeilijke tegenstanders.

Het sterke cijfer van Club Brugge benadrukt ook nog eens hoe straf het seizoen van Union was. Hun 84 punten uit 39 wedstrijden zouden eveneens in zo goed als elk van de voorgaande tien seizoenen de titel opgeleverd hebben.