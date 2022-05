Sri Lanka krijgt “economische oorlogsregering”

Sri Lanka krijgt normaal gezien maandag een nieuwe regering. Politieke rivalen hebben beslist om samen de economische crisis in het land aan te pakken, zo hebben de partijleiders aangekondigd.

Er waren vorige week rellen in Sri Lanka, waarbij minstens negen doden vielen. Betogers eisen al weken het vertrek van president Gotabaya Rajapaksa. Donderdag werd Ranil Wickremesinghe benoemd tot premier, al voor de zesde keer sinds 1993.

De vorming van een eenheidsregering loopt niet vlot. De voornaamste oppositiepartijen wilden dat de president eerst zou opstappen. Uiteindelijk zouden twee oppositiekopstukken toch akkoord gegaan zijn om een regering te vormen.

Volgens officiële bronnen zou een kabinet dinsdag de eed kunnen afleggen. Zaterdag hebben vier ministers van de partij van de president al de eed afgelegd. Verwacht wordt dat de premier ook de post van Financiën zal krijgen. Hij zal de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds over financiële steun voeren. Wickremesinghe riep ook op tot internationale hulp.

Sri Lanka heeft moeite om essentiële goederen zoals geneesmiddelen, brandstof en voedingsproducten in te voeren. Het gaat om de ergste economische crisis sinds het land onafhankelijk werd in 1948. De noodtoestand is van kracht en soldaten patrouilleren door de straten.