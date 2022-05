Dertien doden bij busongeval in Indonesië

© Via REUTERS

Op het Indonesische eiland Java is een bus met binnenlandse toeristen ingereden op een paal van een reclamebord. Daarbij zijn zeker dertien mensen omgekomen, meldt de politie.

De bus was aan hoge snelheid onderweg van de toeristische stad Yogyakarta naar Surabaya, met aan boord 25 mensen. “We denken dat de chauffeur in slaap gevallen is”, aldus Latif Usman, het hoofd van de verkeerspolitie in de provincie Oost-Java.